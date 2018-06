Aktien Schweiz Schluss: SMI mit deutlichem Plus zum Wochenausklang

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag deutlich im Plus geschlossen. Gute Konjunkturdaten verhalfen dem Leitindex SMI zum Wochenschluss zu einer klaren Gegenbewegung. Der Handelsstreit, der den Markt diese Woche stark belastet hatte, geriet neben einigen positiven Neuigkeiten etwas in den Hintergrund - auch wenn die Angst vor einer weiteren Eskalation bestehen blieb.

Am Morgen sorgte die in der Nacht ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten