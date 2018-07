Aktien Schweiz Schluss: SMI beendet Woche im Plus – Berichtssaison angelaufen

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag deutlich fester geschlossen. Auch auf Wochensicht ging es erneut bergauf: Zum Start der Berichtssaison hierzulande übertraf der Leitindex SMI die 8'800-Punkte-Marke komfortabel. Am Freitagmorgen stützten versöhnliche Signale im Handelsstreit zwischen der USA und China. Am Nachmittag verliehen dann die Resultate der US-Banken zusätzlichen Schwung.

Vertreter sowohl der chinesischen als auch der US-Regierung signalisierten

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten