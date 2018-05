Aktien Schweiz Schluss: SMI nach Platzen von Nordkorea-Gipfel mit leichtem Minus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag erneut mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Leitindex SMI rutschte nach einem morgendlichen Plus klar ins Minus ab und kam somit auch am dritten Tag nach dem Pfingstwochenende nicht in Fahrt. Auslöser der Kursschwäche am Nachmittag war die Absage von US-Präsident Donald Trump, sich mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten