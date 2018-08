Aktien Schweiz Schluss: SMI mit Erholung – knapp unter 9’000 Punkten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Donnerstag von den Verlusten der Vortage erholt. Nachdem der Leitindex SMI bereits am Morgen einen ersten Anlauf in Richtung 9'000-Punkt-Marke versucht hatte, glückte die zeitweise Rückeroberung jedoch erst im späten Handel mit Rückenwind eines festeren Euro. Diese Schwelle war am Mittwoch klar unterschritten worden. Zudem kam Unterstützung von einer freundlichen Wall Street. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten