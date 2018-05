Aktien Schweiz Schluss: Polit-Krise in Italien sorgt für Ernüchterung

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Zürich (awp) - Die gescheiterte Regierungsbildung in Italien hat zu Wochenbeginn nur für eine kurze Erholung am Schweizer Aktienmarkt gesorgt. In Rom hatte der gemeinsame Ministerpräsidenten-Kandidat der bislang angestrebten Populisten-Koalition am Sonntag den Regierungsauftrag zurückgegeben. Damit seien auch Neuwahlen in Italien wieder wahrscheinlicher geworden, sagten Händler. Und diese könnten sich als ein Referendum über die Euro-Mitgliedschaft Italien herausstellen.

