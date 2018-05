Aktien Schweiz Schluss: Knappes Minus nach richtungsloser Sitzung

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag leicht nachgegeben. Allerdings bewegten sich die Kurse wie schon an den vergangenen Tagen mehrheitlich in engen Bahnen und der SMI pendelte im Tagesverlauf ohne klare Richtung um die Marke von 9'000 Punkten, genau wo er am Vortag geschlossen hatte. Die schwache eröffnende Wall Street zog dann die hiesigen Aktien am Nachmittag etwas ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten