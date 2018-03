Aktien Schweiz Schluss: Knapp im Minus – Gewinnmitnahmen bei Pharmagiganten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Gründonnerstag die verkürzte Karwoche mit leichten Verlusten beendet. Nach einem freundlichen Start bewegte sich der SMI trotz europaweit steigenden Kursen bei volatilem Verlauf mehrheitlich im Minus. Eine bessere Performance verhinderten die schwachen Pharma-Grossaktien, bei denen es nach zwei starken Tagen zu Gewinnmitnahmen kam. Die in den USA am Nachmittag publizierten Konjunkturdaten haben die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten