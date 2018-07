Aktien Schweiz Schluss: Kleines Plus über den Tag gerettet – Pharmawerte bremsen

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag etwas fester geschlossen. Dabei gab er seine im frühen Geschäft errungenen Kursgewinne bis zum Handelsende weitgehend wieder ab. Dafür verantwortlich waren Abgaben in den defensiven Schwergewichten aus dem Pharmasektor. Diese hatten den Leitindex am Vortag noch massgeblich gestützt. Das Hauptthema an der Börse war weiterhin der Handelskonflikt der Vereinigten Staaten mit China.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten