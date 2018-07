Aktien Schweiz Schluss: Kaum verändert – Mangel an Impulsen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist ohne Schwung in die neue Woche gestartet. Der Leitindex SMI fand den ganzen Tag über keine klare Richtung und schloss etwas tiefer. Die Ausschläge bei den einzelnen Titeln hielten sich in Grenzen. Analysten sprachen denn auch von einem über weite Strecken lethargischen Handel. Nach dem guten Lauf der letzten zwei Wochen, in denen der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten