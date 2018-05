Aktien Schweiz Schluss: Guter Wochenauftakt führt SMI nahe an die 9’000 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist gut in die neue Woche gestartet: Der Leitindex SMI rückte nach einem bereits von guten Vorgaben geprägten Auftakt während des Handels Schritt für Schritt weiter in Richtung der 9'000-Punktemarke vor. Am Ende fehlten bis dahin lediglich knapp 20 Punkte. Getragen wurde die Aufwärtsbewegung von den Schwergewichten Nestlé und Novartis, die mit vielversprechenden Nachrichten aufwarteten. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten