Aktien Schweiz Schluss: Erneut schwächer – Anhaltende Sorge um Eurozone

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch erneut nachgegeben. Nach den heftigen Verlusten des Vortags starteten die Indizes am Vormittag zwar leicht im Plus, brachen die Erholungsbewegung aber recht früh wieder ab. Weiterhin blieb die politische Krise in Italien im Fokus der Anleger, auch wenn sich die Gemüter wieder etwas abgekühlt hätten, meinte ein Marktbeobachter.

Etwas beruhigend wirkte vor allem ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten