Aktien Schweiz Schluss: Erholung verliert an Schwung – Roche-Einbussen belasten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat die kräftige Erholung vom vergangenen Freitag zu Beginn der neuen Woche bestätigt, in Handelsverlauf aber an Schwung verloren. Nach gutem Beginn schloss der Leitindex SMI am Montag leicht im Plus. Zwar beendeten die meisten Blue Chips, angeführt von Zyklikern und Finanzaktien, den Tag mit Kursgewinnen. Auf der Gegenseite drückten aber die starken Abgaben der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten