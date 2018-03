Aktien Schweiz Schluss: Deutliche Abgaben zu Handelsende

Zürich (awp) - Dem Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag der Schwung schon wieder abhanden gekommen, den er zu Wochenauftakt aus einer starken Vorwoche hinübergerettet hatte. Dabei weiteten die Indizes ihre Abgaben in der zweiten Sitzungshälfte deutlich aus - im Schlepptau einer nachgebenden Wall Street. Dort zeigten sich die Investoren zwar erleichtert, dass sich die Teuerung in den USA wie erwartet verlangsamt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten