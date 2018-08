Aktien Schweiz Schluss: Anleger auf Rückzug angesichts politischer Brandherde

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse hat am Mittwoch deutlich im Minus geschlossen. Kaum hat das Gespenst um die Entwicklung in der Türkei etwas an Schrecken verloren, treibt die Furcht vor einer Talfahrt der chinesischen Wirtschaft durch den Handelsstreit mit den USA die Anleger aus den Aktien. Die internationalen Handelsstreitigkeiten geben aus Sicht von Experten Anlass zu Besorgnis vor einem Flächenbrand ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten