Aktien Schweiz: SMI startet Gegenbewegung – Grossbanken gesucht

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montagvormittag sehr fest. Die politischen Turbulenzen, die US-Präsident Trump mit seiner nachträglichen Absage an die am G7-Gipfel gefasste Resolution ausgelöst hat, vermögen die europäischen Aktien nicht zu bremsen. Vielmehr hat der SMI nach vier Wochen mit Verlusten zu einer Gegenbewegung angesetzt, welche von den zuletzt arg gerupften Banken angeführt wird. Solange sich ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten