Aktien Schweiz: SMI schwach angesichts eskalierenden Streits der G7

Zürich (awp) - Angesichts des eskalierenden Streits vor dem am (heutigen) Freitag beginnenden Gipfeltreffen der grossen sieben westlichen Wirtschaftsmächte G7 sind die Anleger an der Schweizer Börse in die Defensive gegangen. Hinzu kamen negative Vorgaben von den Märkten aus den USA und Fernost sowie Anzeichen für eine Abschwächung der Konjunktur in Deutschland. Überdies würden die Probleme in mehreren Schwellenländern wie Indonesien, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten