Aktien Schweiz: SMI rückt mit Unterstützung der Schwergewichte vor

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nach einem etwas schwächeren Beginn die Vorzeichen gewechselt und gewinnt zur Mittagszeit leicht an Wert. Getragen wird die Aufwärtsbewegung, die den SMI am Tag des "grossen Optionsverfalls" nahe an die Marke von 8'900 Punkten heranführt, von den Banken und den Schwergewichten Novartis und Nestlé. Demgegenüber rutschen die Papiere des Reisedetailhändlers Dufry weiter ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten