Aktien Schweiz: SMI legt mit etwas weniger Schwung weiterhin zu

Zürich (awp) - Die Aufwärtsbewegung am Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch bis am Mittag an Schwung verloren. Nach den starken Avancen des Vortages, rückte der Leitindex SMI am Vormittag zunächst bis an die Marke von 8'900 Punkte vor. Es gelang ihm allerdings nicht, dieses Niveau zu halten. Trotzdem glauben Händler, dass der Optimismus an die Märkte zurückgekehrt ist und sich die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten