Aktien Schweiz: SMI legt etwas deutlicher zu – 8’900-Punkte-Marke im Blick

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montagmittag etwas weiter vorgearbeitet. Der Leitindex SMI konnte nach einem nur leicht positiven Start etwas deutlicher zulegen und sich zeitweise näher an die Marke von 8'900 Punkten herantasten. Insbesondere die Entspannung im Korea-Konflikt sorgte für eine Stimmungsaufhellung, hiess es im Handel. Nordkorea hat einen Atomwaffen-Verzicht in Aussicht gestellt, sollten die USA einer ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten