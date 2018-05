Aktien Schweiz: SMI kommt wieder zurück – Nervosität gewinnt Oberhand

Zürich (awp) - Am Ende gewinnen das politische Durcheinander in Italien und die wieder aufgeflammten Sorgen um einen Handelskrieg zwischen den USA und China wieder die Oberhand und drücken den Schweizer Aktienmarkt ins Minus. Nachdem der Leitindex SMI am Mittwoch zunächst noch um den Vortagesschluss gependelt war, hat er sich im Laufe des Vormittags dann nach und nach wieder abwärts bewegt, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten