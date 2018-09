Aktien Schweiz: SMI knapp unter 9’000 Punkten – Ruhiger Handel

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienhandel verläuft zum Wochenstart in ruhigen Bahnen. Der Leitindex SMI notiert leicht im Plus und hat sich damit wieder der 9'000-Punkte-Markt angenähert. Am letzten Freitag war er wegen der Angst vor einer Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China und wegen der stockenden Freihandelsgespräche zwischen den USA und Kanada erstmals seit rund zwei Wochen unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten