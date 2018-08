Aktien Schweiz: SMI hält sich leicht im Plus – Schindler nach Zahlen fester

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitagvormittag leicht im Plus und bestätigt damit die Erholung vom Vortag. Der Leitindex SMI kann sich zudem über der Marke von 9'000 Punkten halten. Für eine etwas verbesserte Stimmung sorgen weiterhin die jüngsten Entspannungssignale im Handelsstreit. Am Vortag hatte die chinesische Regierung angekündigt, Ende August eine Delegation zu Gesprächen nach Washington zu schicken. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten