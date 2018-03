Aktien Schweiz: SMI fällt zum Wochenauftakt – Lustloser Handel

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Montag Verluste. Der Leitindex SMI ist zunächst mit leichten Abschlägen in die Handelswoche gestartet, hat die Verluste dann schnell auf annähernd 1% ausgebaut und sie im Anschluss wieder eingedämmt. Seither befindet er sich mehr oder weniger in einer Seitwärtsbewegung. Von Händlerseite wird das Marktgeschehen als eher lustlos eingestuft.

Abgesehen davon, dass es ein typischer, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten