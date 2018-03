Aktien Schweiz: SMI bewegt sich um die Nulllinie – Warten auf Konjunkturzahlen

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt hat sich die Lage zum Ende einer bewegten Börsenwoche beruhigt. Der Leitindex SMI pendelt am Gründonnerstag um den Vortagesschlusswert und steht aktuell leicht im Plus. Davor hatte die Börse die verkürzte Woche mit Sorgen um einen Handelskrieg zwischen den USA und China äusserst schwach in Angriff genommen, was den SMI zwischenzeitlich gar bis auf 8'500 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten