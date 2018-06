Aktien Schweiz: SMI baut Verluste vor EZB-Entscheid weiter aus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steckt am Donnerstagmorgen in der Verlustzone fest. Geprägt wird die Stimmung vom Notenbankreigen. Am Mittwoch hat die US-Notenbank Fed ein schnelleres Tempo bei den Leitzinserhöhungen angeschlagen, was die Aktien rund um den Globus belastet. Sie stellt für den weiteren Jahresverlauf neu zwei weitere Zinsschritte in Aussicht statt wie bisher einen.

Am Nachmittag dürfte sich der Fokus

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten