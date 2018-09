Aktien Schweiz: SMI auf Erholungskurs durch Rückenwind der Wall Street

Zürich (awp) - Nach dem leichten Rückgang am Vortag ist die Schweizer Börse am Mittwochvormittag wieder auf den Erholungskurs eingeschwenkt. Für Kauflaune sorgten die amerikanischen Börsen, die am Vortag dank des Schubs von Apple und Microsoft sowie der Ölkonzerne zugelegt hatten. Für eine deutliche Erholung fehlt indes die Zuversicht. Die Märkte seien derzeit zwischen den Kursgewinnen in den USA und den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten