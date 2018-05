Aktien Schweiz: SMI vor Fed-Entscheid leicht im Plus – Swisscom unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Swisscom":

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch nach einem schwachen Start in den Handel am späten Vormittag leicht positiv. Unterstützt wird der Gesamtmarkt dabei vor allem von den Roche-Valoren, die deutlich im Plus notieren. Allerdings ist der Handel aber nach wie vor von einer gewissen Zurückhaltung und Vorsicht geprägt, steht doch am Abend nach Schweizer Börsenschluss der nächste Leitzinsentscheid ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten