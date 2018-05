Aktien Schweiz: Märkte im Bann der Polit-Krise in Italien

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich wie auch die übrigen Börsen am Dienstag im Bann der sich aufheizenden Polit-Krise in Italien. Nach der gescheiterten Regierungsbildung droht in Italien ein institutioneller Zweikampf zwischen den beiden populistischen Kräften Fünf Sterne und Lega einerseits sowie Staatspräsident Sergio Mattarella andererseits. Sogar ein Amtsenthebungsverfahren gegen Mattarella wird angestrebt, Grossdemonstrationen sind angekündigt und alles sieht ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten