Aktien Schweiz: Leichte Verluste – Italien bremst Finanztitel

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Freitag nicht voran. Das höher als befürchtet ausgefallene Budgetdefizit der neuen Regierung in Italien bremst die Märkte zum Wochenschluss etwas aus. Entgegen der Hoffnung vieler Marktteilnehmer wurde das Defizit mit 2,4 Prozent deutlich höher angesetzt als von Finanzminister Giovanni Tria vorgesehen. Auch Brüssel hätte wohl lieber einen Wert unter der 2-Prozent-Marke gesehen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten