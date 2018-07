Aktien Schweiz: Leichte Erholung – Handelsstreit bleibt im Fokus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt am Donnerstagvormittag eine leichte Erholung nach den deutlichen Kursverlusten des Vortags. Weiterhin bleibt aber der neu aufgeflammte Handelsstreit das beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Man wisse derzeit nicht, was als nächstes komme, meint ein Marktanalyst: "Jede Annäherung in diesem Konflikt könnte eine Erleichterungs-Rally zünden, jede weitere Eskalation neue Kursverluste." Insgesamt steige aber die Angst vor ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten.