Aktien Schweiz: Leicht im Minus – Bankaktien gesucht

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienhandel hat am Dienstagvormittag seine Gewinne abgeben und ist ins Minus gerutscht. Der Handel bewegt sich mangels weltbewegender Nachrichten in ruhigen Bahnen. Damit könnte es am Nachmittag wieder vorbei sein, wenn die gestern feiertagsbedingt geschlossene Wallstreet eröffnet. Zudem könnten US-Konjunkturdaten für Bewegung sorgen.

Verschiedene Kommentatoren gehen davon aus, dass den Märkten ein heisser Herbst bevorsteht. So könnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten