Aktien Schweiz Eröffnung: Weitere Abgaben – Zinsängste belasten erneut

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit weiteren Abgaben in den Handelstag gestartet. Die US-Märkte war am Vorabend nach dem europäischen Börsenschluss noch tief ins Minus gefallen und auch die asiatischen Handelsplätze schlossen in der Nacht schwächer. Weiterhin verunsichern die Sorgen um steigende Zinsen die Investoren. Aber auch Äusserungen von US-Präsident Donald Trump über Neuverhandlungen des "Atomdeals" mit ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten