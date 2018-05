Aktien Schweiz Eröffnung: Tiefer – Adecco und LafargeHolcim nach Zahlen schwach

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit tieferen Kursen in die Sitzung gestartet. Nach zwei starken Tagen und zuletzt vier Wochen in Folge mit insgesamt steigenden Kursen geht es damit wieder einmal nach unten. Die Vorgaben aus den USA bremsen, denn der Dow Jones hatte zwar letztlich zugelegt, aber klar unter dem Niveau zum Börsenschluss in Europa geschlossen. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten