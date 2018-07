Aktien Schweiz Eröffnung: Sorgen um Handelskrieg setzen SMI unter Druck

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch schwach in den Handel gestartet. Nachdem sich der Leitindex SMI in den vergangenen Tagen erholt gezeigt hat, belasten nun wieder die Sorgen um den Handelskrieg zwischen den USA und China die Aktien. Dieser hat mit der Ankündigung neuer Strafzölle auf Importwaren durch die USA eine weitere Eskalationsstufe erreicht. Darunter leiden in erster ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten