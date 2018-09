Aktien Schweiz Eröffnung: Schwacher Start wegen Handelsstreit

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist schwach in die neue Woche gestartet. Der Leitindex SMI hat am Montag im Minus eröffnet. Zeichen für eine weitere Eskalation des Handelsstreits haben bereits in Übersee die Handelslust gedämpft. Laut verschiedenen Medienberichten treibt US-Präsident Donald Trump die Einführung von zusätzlichen Zöllen auf chinesische Waren weiter voran.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten