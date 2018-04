Aktien Schweiz Eröffnung: SMI wenig verändert – Verunsicherung hält an

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag nach dem Minus vom Vortag wenig verändert in den Handel gestartet. Nachdem sich die Syrien-Krise erst einmal nicht weiter verschärft hat, macht sich an den Märkten eine gewisse Entspannung breit. Denn inzwischen ruderte das Weisse Haus in Bezug auf mögliche Raketenangriffe in Syrien etwas zurück. Ein Angriff sei lediglich "eine Option", hiess ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten