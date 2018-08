Aktien Schweiz Eröffnung: SMI wegen anhaltender Türkei-Turbulenzen im Minus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Montag an die Kursverluste vom vergangenen Freitag an - wenn auch mit gedrosseltem Tempo. Die anhaltenden Turbulenzen am Währungsmarkt und der erneute Absturz der türkischen Lira sorgen für eine weiterhin erhöhte Nervosität. Diese zeigte sich zuletzt auch durch den deutlichen Anstieg des Volatilitätsindex VSMI.

Am Wochenende hat der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan den ...

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten