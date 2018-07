Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet leichter – Gewinnmitnahmen zum Wochenstart

Zürich (awp) - Nach einer starken Vorwoche geht es am Schweizer Aktienmarkt zunächst mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche. Damit folgt der Leitindex SMI den Vorgaben aus Übersee. So hatte die Wall Street am Freitag im Minus geschlossen. Die meisten Börsen Asiens sind der Vorgabe gefolgt und haben am Montag ebenfalls nachgegeben.

Während der Wochenstart noch vergleichsweise ruhig beginnt, gewinnt die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten