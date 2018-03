Aktien Schweiz Eröffnung: SMI sinkt auf neues Jahrestief

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Freitag die Talfahrt weiter fort. Der Leitindex SMI ist mit der Eröffnung nun unter die Marke von 8'600 Punkten gefallen und notiert damit auf Jahres-Tiefwerten. Weiterhin dominiert an den Finanzmärkten derzeit die Furcht vor einem Handelskrieg. Die Vorgaben sind entsprechend miserabel: Am Vorabend war die US-Börse gegen Handelsende noch deutlich abgerutscht und auch ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten