Aktien Schweiz Eröffnung: SMI rückt weiter vor – Nestlé stützt

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag etwas fester in den Handel gestartet. Unterstützung erhalten die Märkte von politischer Seite, nachdem sich US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un in Singapur zu historischen Gesprächen getroffen und eine Vereinbarung unterzeichnet haben. Nun warten die Anleger auf weitere Erklärungen der beiden Politiker sowie auf Konjunkturdaten sowohl aus Europa ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten