Aktien Schweiz Eröffnung: SMI leicht tiefer – Negative Vorgaben belasten

Weitere Suchergebnisse zu "CEWE Stiftung":

Zürich (awp) - Der Schweizer Leitindex SMI ist am Dienstag negativ in den Handel gestartet. Die Vorgaben aus Übersee bieten kaum Unterstützung. In den USA hatte der Dow Jones im Plus geschlossen, notierte aber tiefer als zum Handelsende in Europa. In Asien war es weder in China noch in Japan mit den Indices nach oben gegangen.

Denn neue Wirtschaftsdaten aus China hatten ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten