Aktien Schweiz Eröffnung: SMI legt kräftig zu – Novartis stützen

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt startet mit Rückenwind in den Freitag. Zum Wochenausklang treiben positive Vorgaben aus Übersee und die Einigung am EU-Gipfel die Indizes an. Überdies bietet auch das Schwergewicht Novartis kräftig Unterstützung - die Ankündigung des Alcon-Börsengangs kommt bei den Anlegern gut an.

Aus Marktsicht beruhigende Neuigkeiten gibt es vom EU-Gipfel: Die Regierungschefs der EU-Länder konnten sich am Morgen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten