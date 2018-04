Aktien Schweiz Eröffnung: SMI erholt sich – Handelssorgen bleiben

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit einer moderaten Aufwärtstendenz in die neue Woche gestartet. Nachdem der Leitindex SMI kurz vor Ende letzter Woche noch unter wachsenden Sorgen zum drohenden Handelskrieg zwischen den USA und China unter Druck gekommen war, zeichne sich nun eine leichte Erholung ab, meinen Händler. Etwas festere Notierungen waren bereits in Asien auszumachen.

Die Handelsstreitigkeiten ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten