Aktien Schweiz Eröffnung: SMI auf Erholung nach Jahrestief am Vortag

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch auf Erholungskurs, nachdem er am Vortag zeitweise den tiefsten Stand seit 16 Monaten erreicht hatte. Der Leitindex SMI klettert wieder über die Marke von 8'500 Punkten, unter die er am Dienstag gefallen war. Rückenwind kam aus Fernost, wo die Börsen nach den happigen Kursverlusten der Vortage wieder anzogen. Schnäppchenjäger deckten sich in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten