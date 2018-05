Aktien Schweiz Eröffnung: Positiver Start dank Entspannung im Handelsstreit

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgt für gute Stimmung, auch wenn der Konflikt noch nicht gelöst ist. Im Hintergrund richten Anleger zudem den Blick auf die Pläne der neuen Regierung in Italien. Konjunkturdaten stehen nach dem Pfingstwochenende nicht auf der Agenda.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten