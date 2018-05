Aktien Schweiz Eröffnung: Neuerlicher Erholungsversuch

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse setzt am Donnerstag zu einem neuerlichen Erholungsversuch an. Positive Vorgaben aus den USA und Hoffnungen auf eine Stabilisierung der politischen Situation in Italien stützen die Dividendenpapiere. Nun heisse es für Anleger aber erst einmal abwarten, was als nächstes geschehe, meinen Händler. Möglicherweise könnten ja Neuwahlen in Italien abgewendet werden.

Im Auge behalten müssen Anleger auch den ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten