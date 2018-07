Aktien Schweiz Eröffnung: Minim tiefer – Konsolidierung nach zwei starken Wochen

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag im frühen Geschäft etwas leichter und lässt damit den starken Aufwärtstrend der vergangenen zwei Wochen vorerst abreissen. Die Verluste sind allerdings sehr moderat. Der weiter rumorende Handelsstreits zwischen den USA und China lässt die Börsianer weiterhin nicht in Panik verfallen. Anlässlich des EU-China-Gipfels in Peking liess der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten