Aktien Schweiz Eröffnung: Leichte Avancen – SMI rückt auf 9’000 Punkte zu

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit etwas festeren Notierungen in den Handel gestartet. Getragen wird das Geschäft von der Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Das hatte bereits der Wall Street und den Börsen in Asien Auftrieb verliehen. Hierzulande rückt der Leitindex SMI nun auf die Schwelle von 9'000 Punkten zu.

Die Stimmung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten