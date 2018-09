Aktien Schweiz Eröffnung: Leichte Abgaben – Grossbanken gesucht

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit Abgaben in den Handel gestartet. Rückenwind erhält die Börse zwar von starken Konjunkturdaten aus den USA und Australien. Andererseits sorgt die Entwicklung in verschiedenen Schwellenländern für Verunsicherung unter den Anlegern und lässt sie eine abwartende Haltung einnehmen. Zudem sind Impulse von Seiten Schweizer Unternehmen Mangelware.

Da der Tageskalender mit anstehenden Daten von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten