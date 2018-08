Aktien Schweiz Eröffnung: Leichte Abgaben – Bâloise im Minus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag im frühen Handel nach einer festeren Eröffnung etwas leichter. Das unterzeichnete vorläufige Handelsabkommen zwischen den USA und Mexiko hatte zwar am Vortag für Höchststände an der Wallstreet gesorgt. Mangels entscheidender Nachrichten fehlt es seitens Schweizer Unternehmen jedoch an Impulsen.

Das neue Handelsabkommen soll das bisherige Nafta-Abkommen ablösen, das Trump wiederholt als sehr nachteilig

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten